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Mehmet Ali Erbil hakkındaki mide bulandıran skandal iddialar sonrası harekete geçti

Mehmet Ali Erbil hakkındaki mide bulandıran skandal iddialar sonrası harekete geçti
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kısa süreli ilişki yaşadığı Gülseren Ceylan'ın kendisiyle ilgili yaptığı "Benim kız arkadaşıma yazıldı, evdeki hizmetçiyi götürdü" suçlamaları sonrasında soluğu yargıda aldıç

Mehmet Ali Erbil hakkında gündem olan iddialar bu sefer eski aşkı Gülseren Ceylan'dan geldi. Mehmet Ali Erbil ile olan ilişkisi bir süre önce sona eren Gülseren Ceylan sosyal medyada eski sevgilisine dair olay ithamlarda bulunarak skandal iddialarda bulundu.

"Benim kız arkadaşıma yazıldı, evdeki hizmetçiyi götürdü. Bütün devleti insanları dolandırdın" ifadelerini kullanan Gülseren Ceylan'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Ceylan'ın bu skandal ifadeleri sonrasında Mehmet Ali Erbil harekete geçti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Gülseren Ceylan'ın yaptığı açıklamalar sonrasında Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisine hakaret davası, mala zarar verme davası açıp uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Etiketler mehmet ali erbil gülseren ceylan hizmetçi uzaklaştırma kararı
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