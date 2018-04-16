İstanbul'da kimyasal paniği ! AFAD olay yerinde
İstanbul'da kimyasal paniği ! AFAD olay yerinde
Altın fiyatları yükselince aşiretten flaş karar !
Altın fiyatları yükselince aşiretten flaş karar !
Haydarpaşa Garı'nda yangın çıktı
Haydarpaşa Garı'nda yangın çıktı
Türk Konsolosluğu'na saldıracaklardı... 4 kişiye gözaltı
Türk Konsolosluğu'na saldıracaklardı... 4 kişiye gözaltı
İstanbul'da fabrika yangını ! Dumanlar gökyüzünü kapladı...
İstanbul'da fabrika yangını ! Dumanlar gökyüzünü kapladı...
Avrupa Birliği'nden skandal Afrin kararı
Avrupa Birliği'nden skandal Afrin kararı
Bir şehri korkutan görüntü ! Eskiden tekne gezileri yapılıyordu...
Bir şehri korkutan görüntü ! Eskiden tekne gezileri yapılıyordu...
İstanbul'da yine hafriyat kamyonu dehşeti ! Yaralılar var
İstanbul'da yine hafriyat kamyonu dehşeti ! Yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 16 Nisan 2018 16:51

Mehmet Ali Erbil iki kadınla yakalandı

Çapkınlıklarıla ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, gittiği mekanda iki kadınla yakalandı.

Mehmet Ali Erbil iki kadınla yakalandı
A+ A-

Çapkınlıklarıyla magazin gündeminde sık sık haber olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün gittiği mekanda iki kadınla yakalandı. Erbil, muhabirleri görünce kadınları almadan kaçtı.

Mehmet Ali Erbil, önceki gün 2 kadınla birlikte bir mekandaydı. Mekândan koşar adım çıkan ünlü şovmen, gazetecilere "Mehmet Ali ben değilim, arkamdan gelenler" dedi.

KADINLARI ALMADAN KAÇTI

HT Magazin'de yer alan habere göre, Erbil, basından kaçmak için mekânda vakit geçirdiği kadınları aracına almadan gözden kayboldu.

ÇIĞLIK ATIP GAZETECİLERE BAĞIRDILAR

Yol ortasında kalan kadınlar yüzlerini kapatıp çığlık atarken, aralarından biri gazetecilere "Ne var, ne çekiyorsunuz?" diye bağırdı.

Habertürk

kadın , mehmet ali erbil , çapkın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM