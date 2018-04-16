Mehmet Ali Erbil iki kadınla yakalandı

Çapkınlıklarıyla magazin gündeminde sık sık haber olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün gittiği mekanda iki kadınla yakalandı. Erbil, muhabirleri görünce kadınları almadan kaçtı.

Mehmet Ali Erbil, önceki gün 2 kadınla birlikte bir mekandaydı. Mekândan koşar adım çıkan ünlü şovmen, gazetecilere "Mehmet Ali ben değilim, arkamdan gelenler" dedi.



KADINLARI ALMADAN KAÇTI



HT Magazin'de yer alan habere göre, Erbil, basından kaçmak için mekânda vakit geçirdiği kadınları aracına almadan gözden kayboldu.

ÇIĞLIK ATIP GAZETECİLERE BAĞIRDILAR



Yol ortasında kalan kadınlar yüzlerini kapatıp çığlık atarken, aralarından biri gazetecilere "Ne var, ne çekiyorsunuz?" diye bağırdı.