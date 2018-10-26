Mehmet Ali Erbil uyanabilecek mi ?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış. Kaburgalarının kırılması ve akciğer zarına batması nedeniyle acil ameliyata alındı. Erbil'in bu süreçte yıllardır tedavi gördüğü rahatsızlığı 'Kaçış Sendromu' yeniden nüksetti. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Erbil, tedaviye cevap verdiği için bugün uyandırılacak.

Birkaç gündür yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in durumu iyiye gidiyor. Yoğun bakım ünitesinde olan ünlü şovmenin tedaviye cevap verdiği ve doktorların Erbil'i bugün uyandırma kararı aldığı öğrenildi.

YOĞUN BAKIMDA KALMAYA DEVAM EDECEK



Doktorlar şovmeni uyandırarak genel durumunu gözleyecek. Ancak sanatçının bir süre daha yoğun bakımda kalacağı gelen bilgiler arasında. Öte yandan Erbil'i yoğun bakım ünitesinde bir tek kızı Sezin Erbil'in ziyaret edebildiği ve ünlü şovmenin kızına tepki verebildiği de iddia edildi.