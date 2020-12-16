Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye yattı

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu nüksetmesi nedeniyle 234 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmasına rağmen kontrollerine devam ediyor.

HER AYIN BİR GÜNÜ HASTANEDE KALIYOR

Snob Magazin'in özel haberine göre; ünlü şovmenin, fizik tedavinin yanı sıra, her ay rutin kontrol için bir gün hastanede kaldığı ortaya çıktı. Erbil, bugün Maslak'taki özel bir hastane tedavi gördüğü sırada sanatçı dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuştu. Avşar, arkadaşının son durumu hakkında bilgi aldı.