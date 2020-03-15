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  3. 15 Mart 2020 14:06

Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk paylaşım

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk paylaşım
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Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ortaya çıktı.

AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM
Erbil, fizyoterapisti ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Tedavisinin evde devam ettiğini belirten Mehmet Ali Erbil, paylaşımına şu notu düştü.

Evde devam eden fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecimi özveriyle devam ettiren doktorlarıma teşekkürlerim ve sevgilerimle...

Erbil'in paylaşımına takipçileri "Özledik" ve "Geçmiş olsun, Allah şifa versin" şeklinde yorumlarda bulundu.

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mehmet arli erbil
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