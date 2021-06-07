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Mehmet Ali Erbil'den kötü haber; yeniden hastaneye kaldırıldı

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber; yeniden hastaneye kaldırıldı

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden 64 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık iki yıl önce evinin banyosunda düşerek kaburgasını zedeleyen Mehmet Ali Erbil, tedavi altına alındığı hastanede zor dönemlerden geçmişti. Yaralandıktan sonra kaçış sendromu adı verilen hastalığı nüksettiği açıklanan Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre hastanede gözetim altında kalarak tedavi olmuştu.

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Son dönemde sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil’e nazar değdi. Evinde düşen Erbil'in apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

Bir gün hastanede kalan Mehmet Ali Erbil, şu an evinde dinleniyor.

Etiketler mehmet ali erbil hastane hastaneye kaldırıldı
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