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  3. 15 Temmuz 2017 10:48

Mehmet Ali Erbil'den olay olacak cinsel itiraf

Mehmet Ali Erbil verdiği röportajda "30 yaş kadını bünyem kabul etmiyor" derken 20'lik kızlar için "şöhret, para sonuçta bakıyorlar" diye cevap verdi.

Mehmet Ali Erbil'den olay olacak cinsel itiraf
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Şovmen Mehmet Ali Erbil Posta’ya verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Bir kadında olmazsa olmaz kriterinin “30 yaşı bünyem kaldırmıyor.” diyerek 30 yaşın altındaki kadınlarla ilgilendiğini itiraf etti.

“20’LİK KIZLAR BAKIYOR”

“30’u bünyem kaldırmıyor” diyen Erbil’e, “20’liklerin bünyesi sizi nasıl kaldırılıyor” şeklinde soru yöneltilince “Şöhret ya da para sonuçta bakıyorlar.” dedi.

ERBİL: BENİ NE EŞCİNSELLER İSTEDİ

Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan eşcinsel dedikodularına da cevap verdi. “Eşcinsel değilim ama homofobikte değilim. Zaten eşcinsel olsaydım ohoo… Beni ne eşcinseller istedi” diyerek homoseksüel olmadığını belirtti.


 

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