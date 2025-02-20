Mehmet Ali Erbil'in acı günü

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından eski kayınvalidesi Aysel Coşkun'un vefat ettiğini duyurdu.

Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından eski eşi Tuğba Coşkun'un annesi Aysel Coşkun'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Erbil, paylaşımında "Canım oğlumun bir tanecik anneannesi ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

2005'te evlendiği Tuğba Coşkun'dan 2011'de boşanan Mehmet Ali Erbil'in, bu birliktelikten Ali Sadi adında bir oğlu var.