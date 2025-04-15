Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla yargılanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil’in yargılandığı davada ’kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 10 ay hapis cezasına ve bu cezanın ertelenmesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'yasa dışı bahise teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Mehmet Ali Erbil'in 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın karar duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Mehmet Ali Erbil katılmazken avukatları salonda hazır bulundu.

10 AY HAPİS CEZASI ALDI KARAR ERTELENDİ

Mahkeme, kararında Mehmet Ali Erbil'e 10 ay hapis cezası ve bin lira adli para cezası verdi, karar ertelendi.

MÜTALAADAN

Savcılık mütalaasında, Erbil'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etmişti.

DHA