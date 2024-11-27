  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı

Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı

Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı
Güncelleme:

'Yasa dışı bahse teşvik' soruşturmasında yargılanan Mehmet Ali Erbil hakkındaki ev hapsi cezası, avukatının başvurusu üzerine kaldırıldı.

Yasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla düzenlenen operasyonlarda Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın yanı sıra çok sayıda fenomen gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan yargılamada ev hapsi alan ve haklarında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Serdar Ortaç'ın mahkemeye yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Aynı cezaya çarptırılan Mehmet Ali Erbil de bugün mahkemeden ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için talepte bulundu.

Başvuruyu değerlendirilen mahkleme, Erbil hakkındaki, "konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiri" kararı kaldırıldı. Her pazartesi günü en yakın kolluk noktasında imza vereceği öğrenildi.

Serdar Ortaç 24 Aralık'ta, Mehmet Ali Erbil ise 30 Aralık'ta 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Etiketler Yasa dışı bahis yasa dışı bahis soruşturması mehmet ali erbil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Seks festivali gerginliği daha da büyüyor: ''Yeniden yapacağız!'' Seks festivali gerginliği daha da büyüyor: ''Yeniden yapacağız!'' 2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti de belli oldu 2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti de belli oldu Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Esra Erol canlı yayınında yine olay: 21 yıl sonra bulduğu annesi tarafından dolandırıldı Esra Erol canlı yayınında yine olay: 21 yıl sonra bulduğu annesi tarafından dolandırıldı ''Bu pazar seçim olsa'' anketinden tek parti iktidarı çıktı ''Bu pazar seçim olsa'' anketinden tek parti iktidarı çıktı Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Real Madrid Arda Güler için kararını verdi Real Madrid Arda Güler için kararını verdi İhbar edene 300 bin TL ödül verilecek İhbar edene 300 bin TL ödül verilecek Denize sıfır bedava tatil dönemi sona erdi: Hepsi yıkıldı Denize sıfır bedava tatil dönemi sona erdi: Hepsi yıkıldı Ehliyet, pasaport, MTV, ceza ve vergiler... 2025 yılı zamları kesinleşti! Ehliyet, pasaport, MTV, ceza ve vergiler... 2025 yılı zamları kesinleşti!
CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı İstanbul'da yer altında büyük patlama! İstanbul'da yer altında büyük patlama! İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? İşte örnek ödeme planı En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? İşte örnek ödeme planı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Evlerinize girmeyin'' Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Evlerinize girmeyin'' Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Depoları doldurun: Akaryakıta bir zam daha geliyor Depoları doldurun: Akaryakıta bir zam daha geliyor