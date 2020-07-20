Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den cesur pozlar

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Pandemi sürecinde bol bol evinin bahçesinden pozlar paylaşan Erbil tatile gitti.

Yasmin Erbil, bu kez Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya başladı.

Denizde bikinili poz veren Yasmin Erbil'in takipçileri ise ikiye bölündü.



Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde kök hücre tedavisi için hastaneye yatmıştı. Erbil'in babası bu durumdayken yaptığı paylaşımlar eleştiri konusu oldu.



Yasmin Erbil'in bazı takipçileri ise bu durumun normal olduğunu söyledi. Erbil'in bikinili pozuna ise beğeni yağdı.