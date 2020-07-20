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  3. 20 Temmuz 2020 15:43

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den cesur pozlar

Babası kök hücre tedavisi için hastaneye yatırılan Yasmin Erbil tatile gitti. Tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Yasmin Erbil büyük beğeni topladı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den cesur pozlar
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Pandemi sürecinde bol bol evinin bahçesinden pozlar paylaşan Erbil tatile gitti.

Yasmin Erbil, bu kez Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya başladı.

Denizde bikinili poz veren Yasmin Erbil'in takipçileri ise ikiye bölündü.

Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde kök hücre tedavisi için hastaneye yatmıştı. Erbil'in babası bu durumdayken yaptığı paylaşımlar eleştiri konusu oldu.


Yasmin Erbil'in bazı takipçileri ise bu durumun normal olduğunu söyledi. Erbil'in bikinili pozuna ise beğeni yağdı.

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