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  3. 24 Şubat 2020 18:31

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu için son açıklama

Uzun süredir mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in tedavisine evinde devam edilmeye başlandı. Rahatsızlığından dolayı zor günler geçiren Erbil, fizik tedavi de görmeye başladı.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu için son açıklama
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Evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 234 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Rahatsızlığı devam eden ve sık sık hastaneye kaldırılan Erbil’in tedavisine evinde devam ediliyor.

HER GÜN EGZERSİZ YAPIYOR

3 haftada bir doktor kontrolüne giden ünlü şovmen, fizik tedavi de görmeye başladı. Ünlü şovmen aynı zamanda hemşire eşliğinde her gün egzersiz yapmaya başladı.

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