Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son açıklama

Sunucu Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erbil, göğüs boşluğunda kan toplanması nedeniyle ameliyat edildi.

Mehmet Ali Erbil, İstanbul Maslak'taki bir özel hastanede tedavi altına alındı.

Ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil, babasının sağlık durumuyla açıklama daha yaptı.

Erbil'in kızı Sezin Erbil, "Babam evdeyken düşmüş. Durumu kritik değil ama vücudunda kırıklar var." açıklamasında bulunmuştu.

SEZİN ERBİL'DEN YENİ AÇIKLAMA

Gazetecilere açıklama yapan kızı Sezin Erbil Yazgan, 'Evde yardımcısı vardı. Ambulansı ve bizi çağırdı. 10 dakika sonra evdeydim ve hastaneye getirdik' dedi. Erbil'in doktoru ise "Banyoda ayağı kaymış düşmüş ve sağ tarafını lavaboya vurmuş. Bu yüzden bir kaç kaburgası kırılmış. Kırılan kaburgalar da akciğer zarına battığı ve normalde de kan sulandırıcı kullandığı için kanama oluşmuş" bilgisini verdi.

'OPERASYON BAŞARILI'

Ameliyat sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Semih Halezeroğlu da "Kaburgalarında çoklu kırıklar ve bunun sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi sebebiyle acil operasyona alınmıştır. Operasyon başarıyla sonuçlanmıştır. Hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır, genel durumu şu an iyi" dedi.

Erbil'in sağlık durumunu öğrenmek isteyen yakınları hastaneye koştu. Ağabeyi Mustafa Erbil ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, "Hayatı tehlikesi yok. Sağlık durumu gayet iyi" diye konuştu. Hastaneye gelen şarkıcı Sinan Özen de "Bana kalp krizi diye bilgi geldi. Kaburgaları kırılmış. Ziyaret edip bilgi alacağım" dedi.