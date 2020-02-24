Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu

Evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 234 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Rahatsızlığı devam eden ve sık sık hastaneye kaldırılan Erbil'in tedavisine evinde devam ediliyor.

HER GÜN EGZERSİZ YAPIYOR

3 haftada bir doktor kontrolüne giden ünlü şovmen, fizik tedavi de görmeye başladı. Ünlü şovmen aynı zamanda hemşire eşliğinde her gün egzersiz yapmaya başladı. Tedavisi için sürekli hastaneye gitmek zorunda kalan Erbil, geçtiğimiz ay hastanede yatarken avukatını yanına çağırarak vasiyetini yazdırdı.

HASTANEYE AYLIK 150 BİN TL ÖDÜYOR

Uzun bir hastalık süreci geçiren Mehmet Ali Erbil'in sigortası artık geçerli olmadığı için hastaneye aylık 100-150 bin TL para ödüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına yeni yıldan dileklerinden bahsederken şunları söylemişti: "Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum."