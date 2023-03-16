Mehmet Aslantuğ TRT dizisinden kovuldu

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TRT1 ekranlarında yayınlanan ‘Yürek Çıkmazı’ dizisi kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Aslantuğ, “Sual eden tavrımızdan rahatsız oldular” dedi.

‘Bir İstanbul Masalı’, ‘Belene‘, ‘Ağaların Düğünü’ ve ‘Hanımın Çitliği’ gibi dizilerde rol alan 61 yaşındaki oyuncu, son olarak TRT1 ekranlarında yayımlanan ‘Yürek Çıkmazı’ dizisinde canlandırdığı ‘Ali Fuat’ karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Salı ekranlara gelen diziden ayrılan Aslantuğ, kanalın kendisiyle çalışmak istemediğini söyledi.

Aslantuğ, ayrılık haberini Instagram hesabından, 1990-1991 arasında TRT ekranlarında yayımlanan ‘İz Peşinde’ dizisinin jeneriğini paylaştığı bir gönderiyle duyurdu.

‘Ah benim gönlü güzel oğlum’

‘Kaptan’ın Seyir Defteri’ başlıklı paylaşımda üniversite öğrencisi oğlu Can Aslantuğ’a “Bu gece olduğu gibi bazı anları kayda düşmekte yarar var” sözleriyle seslenen oyuncu şunları kaydetti:

Evlat, üniversite bitiyor hayırlısıyla. Aktörlüğe heyecan büyüttüğüne göre, ‘Seyir Defteri’nin şahitliğinde birkaç cümle kurmak isterim. Bu gece olduğu gibi bazı anları kayda düşmekte yarar var! Jeneriğini paylaştığım dizinin ekranda yayına girmesinden bu yana tam 35 yıl geçmiş. Adı, ‘İz Peşinde’…

‘Belene’, ‘Ağaların Düğünü’, ‘Kopuk Takımı’, ‘Vurguna İnmek’, ‘Karayar Köprüsü’, ‘Kapıları Açmak’, ‘Yalancı’ gibi aynı çatı altında yaptığımız diğer projelerden yalnızca biri. 35 mm çekildi. Türkiye’nin ilk en uzun dizisi. Meslek hayatımın özel yönetmenlerinden Hüseyin Karakaş’la çalıştık. Saygı ve rahmetle yâd ediyorum.

‘Bizle çalışırken olmaz’

35 yıl sonra bugün, hakikat ve doğrudan yana ses vermeye gayret ediyoruz diye; o kurumları kendine bağlayarak siyasi tavrının mülkü sananlar, yarın o koltuklarda başkaları oturduğunda da sesimizin aynı vicdanla yankılanacağını bilmelerine rağmen gerçekten ilham alan, sual eden tavrımızdan rahatsız oldular. ‘Bizle çalışırken olmaz’ diyen bir kibir saklıyorlar.

‘Yalancı’ adlı çalışmadan 30 yıl sonra dahil olduğum ‘Yürek Çıkmazı’na veda ettim bu akşam. İlk kez bu duygularla birlikte oynamanın deneyimini de heybeye koyarak ve elbette tereddüt bile etmeden! Gerçeğe yoldaşlık ediyoruz diye; ürken, küsen, kızan birilerine teslim edilecek bir yürekle büyüyüp serpilmedik. Öyle de gideceğiz muhakkak. Görevimizi layıkıyla yapmaya, türkülerimizi hissederek söylemeye devam ederek…

Babanın yedeklediği bir umuda yolculuk ülkesi olmadı. Yedek pasaportu olmadı. Hiç hayalini de kurmadı.

Ah benim gönlü güzel oğlum, meslek hayatında bu türden beklentilerle sınava girdiğinde; bir an bile düşünme, doğruyu terk etme, senin için iyi olan şey halkın için sorunluysa eğer, aklını asla ikiletme! Çalışma hayatın başka ülkeleri dayatsa bile; derdin de, gönlün de ülkende olsun. Bu mühürlenmiş duyguyu yok sayarak terk etme! Umutsuzluk bir hastalık evlat. Hiçbir şey için çaresiz değilsiniz, çare sizsiniz. Geleceğiniz; aydınlık, bereketli, onurlu ve kutlu olsun.