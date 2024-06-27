Mehmet Şef kameralardan gizlediği eline ne olduğunu açıkladı

MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yıllar önce kıyma makinesine kaptırdığı ve bu yüzden kameralardan kaçırdığı eline ne olduğunu ilk kez açıkladı.

MasterChef Türkiye'de yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek için eleme turları sürerken yarışmanın sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya yıllardır kameralardan sakladığı eline ne olduğunu açıkladı.

MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya kameralardan gizlediği elinin kıyma makinesine kaptırdığını daha önce açıklamıştı.

Mehmet Şef bu sefer bir yarışmacı geçirdiği traktör kazasını anlatınca kıyma makinesine kaptırdığı eliyle ilgili itirafta bulundu.

"Ben lanetlenmişim gibi düşünmek istemiyorum. Artık saklanmak istemiyorum, özgür olmak istiyorum" diyen yarışmacıya yanıt veren Mehmet Şef "bu bir lanet değil bu bir kaza" dedikten sonra şu açıklamaları yaptı:

"Ben bu konuya daha önce hiç değinmedim. Benim etkilendiğim bir şeyi söyleyeyim. Benzer hikaye aslında. İki arkadaşımla oynarken..."