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Mehmet Yalçınkaya ''bu bir emek hırsızlığıdır'' diyerek bu görüntüleri paylaştı

Masterchef Türkiye'nin sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabından bir video paylaştı "emek hırsızlığıdır" diyerek tepki gösterdi.

Gastronomi dünyasının tanınmış isimlerinden Mehmet Yalçınkaya, sadece Masterchef Türkiye programı üzerinden değil aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da yakından takip edilen bir isim.

Zaman zaman sergilediği sert tavırlarla tanınan Mehmet Şef, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla kendisini rahatsız eden bir konuda açıklamada bulundu. Kendisine ait bir tek işletme olduğunu söyleyen Yalçınkaya, bazı mekanların kendi adını kullanarak sanki orada çalışıyormuş gibi gösterilmesine sert tepkide bulundu.

 

Etiketler mehmet yalçınkaya mehmet şef gastronomi emek hırsızlığı video
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