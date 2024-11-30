Mehmet Yalçınkaya'dan tepki çeken sözleri sonrası yeni açıklama

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılardan Kerem için söylediği ve büyük tepki alan sözleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılardan Kerem'e yönelik tavırları büyük tepki çekmişti.

Michelin yıldızlı bir restoranda Sous Chef olan Kerem için "Ben Sous Chef olduğuna inanmıyorum" diyen Mehmet Şef, Kerem için söylediği sözler sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Para ödüllerinin olduğu günlerde ödül kazanamayan Kerem'e "Beş kuruş alamadın bizden" ifadelerini kullanan Mehmet Şef tepki çekti. Bazı kullanıcılar, "Zevk alıyor, dalga geçiyor" yorumları yaptı. Tepkilerin ardından da Mehmet Yalçınkaya, Kerem'i zorbaladığına yönelik iddialara yanıt verdi.

"Biz burada ara sıra makara yapıyoruz. "Ben geçen hafta burada Kerem'e demişim ki 'Para alamadın'. Böyle bir şey yok. 'Sen nasıl dersin beş kuruş alamadın' diye... Akın fanlarını Kerem'e mi devretti? Yemeği kazanamadın, beş kuruş da alamadın. Burada yanlış ne var?" dedi.