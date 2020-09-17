Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyayı salladı

İstanbul’da geleneksel Türk mutfağına modern yorum yapan menüyle dikkatleri üzerine çeken bir restoran sahibi olan Mehmet Yalçınkaya 2018 yılından itibaren MasterChef programıyla televizyon izleyicisiyle buluşmaya başladı. MasterChef programında sert tavırlarıyla adından söz ettiren Mehmet Yalçınkaya’nın bu sefer de ailesi gündeme geldi.

MasterChef programında yer aldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarını arttıran Mehmet Yalçınkaya’nın kızı da gündem oldu.

Sivri dilli üslubuyla yarışmacıların korktuğu isim olarak algılanan Mehmet Yalçınkaya’nın Sude adında bir kızı ve Utkan adında bir oğlu bulunuyor.

Kendisi gibi aşçılık mesleğine gönül veren oğlu Utkan ve kızı Sude’yle sık sık paylaşım yapan Mehmet Yalçınkaya’nın kızı büyük bir takipçi kitlesine kavuştu.

Babası Mehmet Yalçınkaya’nın sinirli olarak anılmasına üzülen Sude Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirmeyi seçmişti. MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude, “Şu fotoğrafa iyi bakın. Ne görüyorsunuz bilmiyorum ama ben her baktığında saçının teline zarar gelmesin diye hayatını adayan bir adam görüyorum. Sürekli soruyordunuz ya bana baban sinirli mi diye. Size yemin ediyorum dünyadaki en kırılgan ve naif adam” ifadelerini kullanmayı seçmişti.

Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya pozlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü şefin kızının fotoğrafları kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum almayı başarıyor.