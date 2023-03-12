Melek Mosso evleniyor

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, klip çekiminde tanışarak birliktelik yaşayan sevgilisi Serkan Sağdıç'ın evlilik teklifini kabul etti

Şarkıcı Melek Mosso, klip çekiminde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Serkan Sağdıç ile evleniyor.

Sağdıç'ın evlilik teklifini kabul eden şarkıcının teklif esnasında çekilen karesi de sosyal medyada gündem oldu.

2021 yılında tanışan çift, ilişkilerini uzun bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.