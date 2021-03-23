  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Güzel oyuncunun mutluluğu 2 yıl sürdü! Tek celsede boşandılar

Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan boşandı

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'a benzerliğiyle şöhreti yakalayan oyuncu Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan’ın 2 yıllık evliliği sona erdi.

Yalova, sosyal medya üzerinden ayrılık haberlerini doğrulamasının ardından 16 Mart’ta İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Dava geçtiğimiz cuma günü görüldü. Duruşmaya taraflar avukatlarıyla katıldı. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, hâkimin “Boşanma konusunda kararlı mısınız?” sorusu üzerine Melike İpek Yalova “Boşanma konusunda anlaştık. Anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilsin” dedi. Altuğ Gültan da boşanmak istediğini ifade etti. 5 dakika süren duruşma sonucu kararını açıklayan mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına hükmetti. Yalova ve Gültan’ın birbirinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi. 

 

Hürriyet

Etiketler melike ipek yalova altuğ gültan boşanma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çatıdan ip sarkıtıp girdiği evde eşini katletti!
İşte Türkiye'nin yüzen hastanesi: ''Nene Hatun''
Dev göktaşı Dünya'yı teğet geçti!
Cumhurbaşkanlığı’ndan dolar kuru açıklaması
Kabine değişikliğiyle ilgili bomba iddia!
Türkiye'nin korona birincisi Samsun'un ''mavi'' mahallesi
Bakan Selçuk: ''Vakaları okul kaynaklı olup olmadığı belli değil''
Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı!
AK Parti seçmeni bu sefer Erdoğan ile aynı fikirde değil! İşte son anket
Erdoğan'a bir dönem en yakın isimdi... ''Telaşla saklanmak, örtbas edilmek istenen ne?''