Melike Şahin üniversiteli gençlere destek verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolara bir destek de ünlü şarkıcı Melike Şahin'den geldi. Melike Şahin gençlere seslenerek "bu memleketin umudusunuz" dedi.

O Ses Türkiye’de jüri koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Melike Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Saraçhane’de toplanan milyonlarca genci desteklediği bir mesaj paylaştı.

Şahin sosyal medya hesabından, “Milyonlarca genç, insanca yaşam hakkını, adalet ve özgürlük talebini haykırıyor. Bu memleketin umudusunuz. Mücadelenizle bir kapı aralandı aydınlığa. Adil ve kardeşçe bir yaşam düşümüzü dayanışmamızla diri tutacağız, biliyorum. Beraberiz” ifadelerini kullandı.