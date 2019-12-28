Melisa Şenolsun'un sevişme sahnesi sahnesi olay oldu

Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun’un rol aldığı, Netflix'in ikinci orjinal Türk dizisi 'Atiye'nin ilk sezonu izleyiciyle buluştu.

'Atiye'nin deli dolu kardeşi 'Cansu' karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Melisa Şenolsun, ablasını hem çok seven hem de onun yanında silik kalmaktan sıkıntı duyan genç bir kadını oynuyor.

Herkesin yardımına koşan Cansu, büyük bir hata yapıyor ve ablası Atiye'nin nişanlısıyla birlikte oluyor.Dizide İstanbullu bir ressamı canlandıran Beren Saat ile Metin Akdülger'in dikkat çeken sahnesinin ardından bir diğer cesur sahne Melisa Şenolsun'a ait.

Şenolsun, başarılı oyunculuğunun yanı sıra dizideki cesur sahneleriyle de çok konuşulacağı benziyor.

Netflix platformunda yayınlanan 'Atiye''nin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor.

Beren Saat'in Atiye'deki sevişme sahneleri olay oldu