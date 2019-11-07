Meltem Miraloğlu hakkında bir şok iddia daha

Onur Akay, sunuculuğunu Cengiz Semercioğlu, Seray Sever ve Eylem İpek Şafak’ın yaptığı TV8’in magazin programı ‘Gel Konuşalım’a, bu sabah canlı telefon bağlantısı yaptı. Akay, Amerika’ya yerleşen ve 80 yaşındaki bir Amerikalı ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu ile ilgili, magazin gündemine bomba gibi düşecek yeni gelişmeleri anlattı.

Geçtiğimiz hafta Azerbaycan’a giden Onur Akay, Meltem Miraloğlu’nun Amerika’ya gitmeden önce Azerbaycan’a gittiğini ve orada yaşadıkları nedeni ile Amerika’ya kaçtığını açıkladı.



Miraloğlu ile Azerbaycan’da araştırma yaptığını dile getiren Akay, “Meltem aslında Amerika’ya gitmeden önce Azerbaycan’a gitmiş ve orada bir film galasına katılmış. Film galası sırasında da yanında bulunan şarkıcılarla çok büyük bir olay yaşamış. Yanında bulunanların etrafındaki kişilerin bana söylediği bir iddia var. Tabii Çok şaşırdım. Bir hırsızlık olayından bahsettiler. Yani mecburiyetten kaçmış Amerika’ya Meltem. Bunu ben Amerika’dan da yakın çevrelerden öğrendim. Böyle bir olay iddia ediliyor Meltem’le ilgili” ifadelerini kullandı.

MİRALOĞLU İNTİHARA TEŞEBBÜSTE BULUNMUŞ

Amerika’da evlenmeden önce aşık olduğu Türk erkeği ile iki mahkemenin dün sonuçlandığını açıklayan Onur Akay, “Amerika’da aşık olduğu erkek arkadaşı aslında Meltem’i dövmemiş. Meltem alkol sorunlarından dolayı kıskançlık krizleri yaratmış ve içkisinin içine 200’ün üzerinde hap koymuş, intihara teşebbüste bulunmuş” dedi.

PATRİCK KENDİNİ KISIRLAŞTIRMIŞ!

Tüp bebek olaylarına da açıklama getiren Onur Akay, çok şaşırtan bir açıklamada daha bulundu. Akay, “Tüp bebek olayları çıktıktan sonra bende o eyalette bulunan tanıdığım kişilere sordum. Onlarda tüp bebek iddialarını duymuş ama araştırırken burada da çok önemli bir noktaya ulaştım ki; Patrick kendini kısırlaştırmış. Amerika’da belli bir yaştan sonra kendini kısırlaştırıyormuş yaşlı erkekler. Patrick’te kısırlaştırmış ve çocuk olma ihtimali yokmuş” açıklamasını yaptı.







