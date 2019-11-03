Meltem Miraloğlu itiraf etti: ''Yıllardır...''



Oyuncu Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük Patrick (80) ile evlenip Amerika’ya yerleşmişti. Sürpriz evlilik Miraloğlu'nun ailesinde ve sevenlerinde şok etkisi yaratmıştı. Çiftin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Uzun zamandır sessizliğini koruyan Miraloğlu bir takipçisinin sorusuna cevap verdi.

Oyuncu sosyal medya üzerinden “Gerçekten mutlu musun, neden kendine bu kötülüğü yaptın?” diye soran takipçisine 'Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim sevgi ve saygılarımla' cevabını verdi.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYOR!

Kanal D ekranlarında yayınlan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alana habere göre, Meltem Miroğlu eşi Patrick’ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı. Çift doktorların dediklerine harfiyen uyuyor, anne-baba olabilmek için elinden geleni yapıyor