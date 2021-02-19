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  3. 19 Şubat 2021 15:55

Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu! Kocası evden mi kovdu?

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick ile evlenen 34 yaşındaki ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu'nun eşi tarafından evden atıldığı ve kendisinden haber alınamadığı iddia edildi. Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iddialara noktayı koydu.

Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu! Kocası evden mi kovdu?
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“Hayat Devam Ediyor” isimli dizide “Çocuk Gelin” rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD'ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 80 yaşındaki Patrick ile evlenmişti.

EŞİ EVDEN ATTI
İddiaya göre, 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu eşi tarafından evden atıldı. Miraloğlu'nun soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda yaşadığı öne sürüldü.

Uzun süre sessiz kalan ünlü oyuncu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyuran Miraloğlu, 'Neden sessizlik çünkü; 'Daha yeni babam öldü. 54 yaşındaydı' mesajını paylaştı.

 2019 yılında Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu adını 'Grady' olarak değiştirdi. Teklif gelmediği için Amerika'ya gitmeye karar veren Miraloğlu, 'Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben bugün Amerika’dayım ve beni ekranda göremiyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

abd , Meltem Miraloğlu
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