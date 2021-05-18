Meltem Miraloğlu'na 82 yaşındaki eşinden kalacak miras ortaya çıktı

'Hayat Devam Ediyor' isimli dizideki çocuk gelin rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu’nun, 82 yaşındaki Amerikalı eşi Patrick'ten kendisine kalacak miras dudak uçuklattı.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay Magazin Masası’ndaki bugünkü yazısında, Meltem Miraloğlu’nun ABD’li kocasına vasiyet karşılığı döndüğünü ve Miraloğlu’na kalacak dudak uçuklatan mirası yazdı.

“Karı koca arasındaki geçimsizlik tam bu noktada başlıyordu. Patrick, bir türlü Green Card için başvuru yapmayınca, Meltem de evde sürekli kavga çıkarıyordu. Ayrıca Meltem sürekli Hollywood’a gitmek istediğini söylüyor ve ‘Amerika’da star olacağım’ diyordu. Tabii bu istekler Patrick’i çileden çıkarıyordu.

En sonunda Patrick çok sinirlenince, boşanmak istemişti ve eyalette boşandıkları bile konuşulmuştu ki Patrick’in yine son anda vazgeçtiğini ve boşandım diyerek etrafına yalan söylediğini öğrendik. Patrick, geçen bu iki yılda çok defa Meltem Miraloğlu’nu evden kovdu ve Meltem bir sırt çantası ile yollarda perişan halde görüldü.

Patrick, Meltem’in tekrar eve dönmesi için ona bu sefer kırmızı renkte son model bir araba aldı. Sadece araba ile dönmeyen Meltem, 82 yaşındaki ABD’li kocasına vasiyet yazdırdı.

Patrick, öldükten sonra tüm mal varlığını Meltem Miraloğlu’na bıraktı. Kimin önce öleceğini Allah bilir ama Patrick’in ölümünden sonra Meltem Miraloğlu’na oturdukları lüks villa, değeri çok yüksek olan iki ayrı ev, yine değeri çok yüksek olan iki ayrı spor araba, otobüs büyüklüğünde bir lüks karavan, lüks bir yat, bankada yüklü miktarda para kalacak.

Ayrıca Patrick çiftçi bir aileden geldiği için, Meltem’e kalacaklar listesinde sayısı net olarak bilinmeyen ama değeri çok yüksek olduğu söylenen arsalar da var" ifadelerini kullandı.