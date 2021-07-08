Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den fotoğraflı mesaj

Meme kanserine yakalanan başarılı oyuncu Canan Ergüder, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşarak "Artık biraz da böyle" dedi.

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterinin canlandıran Canan Ergüder diziden kısa bir süre nedeniyle meme kanserine yakalandığı için ayrıldı. 43 yaşındaki oyuncu sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. Canan Ergüder'in kemoterapi tedavisi devam ediyor.

Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşan Canan Ergüder, peruk yerine bandana takmayı tercih etti. Bandanayla poz veren sanatçı, "Artık biraz da böyle" diye yazdı.

Geçtiğimiz haftalarda durumuyla ilgili hayranlarını bilgilendiren Canan Ergüder, Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder ile çekildiği fotoğrafını yayınlamıştı. Ergüder, "Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda" açıklamasını yapmıştı.