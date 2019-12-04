Merakla beklenen Black Widow'dam ilk fragman geldi

Black Widow filminin yönetmen koltuğunda Cate Shortland oturuyor. Scarlett Johansson’un başrolüne yer aldığı filmde Alexei Shostakov(Red Guardian) rolünde David Harbour’u, Yelena Beloav rolünde Florence Pugh’ı ve Melina rolünde de Rachel Weisz’i izleyeceğiz. Johansson’un canlandırdığı Natasha Romanoff karakteri kendi filmi ile Marvel Sinematik Evreni’ne geri dönüyor. İlk olarak 2010 yılında Iron Man 2 filminde izleyicilerin karşısına çıkan Natasha Romanoff, Tony Stark’a yardım eden bir SHIELD ajanıydı. Romanoff, daha sonra ilk Avengers filmi ile beraber Avengers serilerinin önemli isimlerinden biri olmuştu.

Geçtiğimiz yılın önemli Marvel filmlerinden olan Avengers: Endgame’de Black Widow-Natasha Romanoff, arkadaşının yerine kendini feda ederek Marvel Sinematik Evreni’ne veda etmişti. Romanoff hayranları ise Endgame’den beri karakterin geri gelmesi için bekliyor.

Natasha Romanoff’un Marvel Evreni’ne tekrar dönüp dönmeyeceği belli değil. Ama en azından 2020 yılında Romanoff’u bir kere daha göreceğiz. Natasha Romanoff’a odaklanan Black Widow filminin ilk fragmanı bugün Marvel tarafından yayınlandı.Bir süredir Marvel Evreni hayranları tarafından beklenen Black Widow filminin fragmanı heyecan yaratacağa benziyor. Natasha Romanoff’un geçmişine odaklanan Black Widow Mayıs 2020’de sinemalarda olacak.

