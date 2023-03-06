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  3. Meral Akşener masaya döndü, Şahan Gökbakar sosyal medyadan paylaştı: Ersan Şen ne olacak?

Meral Akşener masaya döndü, Şahan Gökbakar sosyal medyadan paylaştı: Ersan Şen ne olacak?

Meral Akşener masaya döndü, Şahan Gökbakar sosyal medyadan paylaştı: Ersan Şen ne olacak?
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İYİ Parti, altılı masaya geri döndü, sosyal medya yıkıldı! İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantıya katılması sonrası Şahan Gökbakar kendini tutamadı.

Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantıya Meral Akşener de katılma kararı alınca sosyal medya yıkıldı. Hem Mansur Yavaş hem de İmamoğlu ile görüşen Akşener ardından masaya dönünce gözler yeniden 6'lı masaya çevrildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Akşener'i Temel Karamollaoğlu karşıladı.

Şahan Gökbahar da yaşananlara kayıtsız kalamadı.

Peki şu an Ersan Şen ne olacak?" diyen Şahan Gökbakar paylaşımında "Bir de yine gerilirseniz, hemen sayıp sövmeyin birbirinize. O ona sıtma dedi, o öbürüne AKP ağızlı dedi. Partili gazeteciler, yayıncılar hesapçı ve hain ilan etti. Çekişmeli boşanma yaşayan çiftler gibi olmasın ama bu seviyede artık. Hayırlısı" dedi.

Etiketler Şahan Gökbakar meral akşener masa
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