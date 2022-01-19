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Mert Güneş ekrana dönüyor

Mert Güneş ekrana dönüyor

Başarılı Oyuncu Mert Güneş ilk rol aldığı kefaret Dizisiyle büyük beğeni toplamıştı ve şu anda yeni bir dizi ile ekranlara geri dönüyor.

Hazırlıkları devam eden dizi birbirine çok bağlı ‘Türkan’, ‘Dönüş’ ve ‘Derya’ isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak. Çekimleri Ayvalık’ta başlayacak olan dizide, İclal Aydın kızların annesini oynayacak. Kadroda İclal Aydın dışında Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu gibi isimler var. Kanal D'nin yeni dizisi 'Üç Kız Kardeş' yakında izleyiciyle buluşacak

Kanal D’nin; yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran, aynı isimli romanından uyarlanan yeni dizisi 'Üç Kız Kardeş'in hazırlıkları tüm hızla devam ediyor.

Mert Güneşin Liseli bir çocuğu oynaması bekleniyor.

Etiketler Mert Güneş
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