  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 08 Ekim 2020 16:49

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla sobelendi!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün bir erkek arkadaşıyla yemek yerken görüntülendi. Muhabirlerin sorularına yanıt vermeyen Boluğur, koşar adımlarla aracına bindi.

Merve Boluğur erkek arkadaşıyla sobelendi!
A+ A-

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün bir erkek arkadaşıyla Kuruçeşme'de görüntülendi. Bir mekanda otururken gazetecileri fark eden çift, hesabı ödeyip hızlıca mekandan ayrıldı. Uçankuş kameraların yakalanan ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Boluğur, görüntülendiği gençle aynı araca binip oradan uzaklaştı.

merve boluğur
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM