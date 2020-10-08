Merve Boluğur erkek arkadaşıyla sobelendi!

Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün bir erkek arkadaşıyla Kuruçeşme'de görüntülendi. Bir mekanda otururken gazetecileri fark eden çift, hesabı ödeyip hızlıca mekandan ayrıldı. Uçankuş kameraların yakalanan ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Boluğur, görüntülendiği gençle aynı araca binip oradan uzaklaştı.