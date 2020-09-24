Merve Boluğur'dan eski sevgilisine imalı sözler

Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Maçka Parkı’nda çimenlere oturmuş “sessizlik detoksu” yaparken görüntülendi.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Burak Dayı’yla ilişkisini kısa süre önce noktalayan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde 33’üncü yaşını kutladı. Yeni yaşına yalnız giren ünlü oyuncuya “Yeni yaşınızda kalbiniz aşka açık mı?” diye soruldu.

“Aşk güzel bir şey. Seviyorum ama şart da değil. Gerçekten mücadele edebilecek, sevmeye gücü olan bir adamla olurum” diyen Boluğur, “Sevgiliniz sizin için mücadele edemedi mi?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.