Merve Boluğur'un göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı ile yollarını ayıran oyuncu Merve Boluğur, yaza veda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Boluğur, iddialı pozunu takipçileriyle paylaştı. Merve Boluğur'un "Kadınlar; olduğumuz gibi kusursuzuz" notunu düştüğü gönderi 43 binden fazla beğeni aldı.

Ünlü oyuncunun paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.



Boluğur, bu karesini ise, "Sakinlik" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.