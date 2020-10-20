  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 20 Ekim 2020 15:54

Merve Boluğur'un göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı

33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozuna beğeni yağdı.

Merve Boluğur'un göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı
A+ A-

Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı ile yollarını ayıran oyuncu Merve Boluğur, yaza veda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Boluğur, iddialı pozunu takipçileriyle paylaştı. Merve Boluğur'un "Kadınlar; olduğumuz gibi kusursuzuz" notunu düştüğü gönderi 43 binden fazla beğeni aldı.

Ünlü oyuncunun paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Boluğur, bu karesini ise, "Sakinlik" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Merve Boluğur , sosyal medya , göğüs dekolte
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM