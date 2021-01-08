Merve Boluğur'un yeni işi belli oldu

Kendi YouTube kanalını açarak YouTuber olan oyuncu Merve Boluğur, şimdi de şarkıcı oluyor.

Merve Boluğur, sosyal medya hesabından "Sürprizimi açıklıyorum. Yeni şarkım yolda" diyerek şarkıcılığa soyunduğunu açıkladı.