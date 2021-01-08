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  3. 08 Ocak 2021 14:32

Merve Boluğur'un yeni işi belli oldu

Kendi kanalını açarak YouTuber olan 33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur, son sürprizini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Merve Boluğur, şarkıcı oluyor.

Merve Boluğur'un yeni işi belli oldu
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Kendi YouTube kanalını açarak YouTuber olan oyuncu Merve Boluğur, şimdi de şarkıcı oluyor.

Merve Boluğur, sosyal medya hesabından "Sürprizimi açıklıyorum. Yeni şarkım yolda" diyerek şarkıcılığa soyunduğunu açıkladı.

merve boluğur , YouTuber
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