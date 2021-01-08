Merve Boluğur'un yeni işi belli oldu

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Kendi YouTube kanalını açarak YouTuber olan oyuncu Merve Boluğur, şimdi de şarkıcı oluyor.
Merve Boluğur, sosyal medya hesabından "Sürprizimi açıklıyorum. Yeni şarkım yolda" diyerek şarkıcılığa soyunduğunu açıkladı.
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