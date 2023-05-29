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Merve Dizdar: Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz

Merve Dizdar: Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz
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Merve Dizdar, Cannes'daki konuşmasına tepki gösterenlere "Doğduğum ülke, buradaki kadınlar, hepimizin bir mücadelesi var, bu burada ve dünyanın her yerinde mevcut. Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve ben de bu konuda bir konuşma yaptım” ifadeleriyle yanıt verdi.

76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar, ödül töreninde yaptığı konuşma hakkında, "Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve ben de bu konuda bir konuşma yaptım” ifadelerini kullandı.

Diken'in Reuters'dan aktardığı habere göre, Dizdar, birtakım kesimler tarafından hedef gösterilmesiyle ilgili, “Doğduğum ülke, buradaki kadınlar, hepimizin bir mücadelesi var, bu burada ve dünyanın her yerinde mevcut. Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve ben de bu konuda bir konuşma yaptım” dedi. 

Reuters'ın “Cannes’daki en iyi aktris, ikinci tur seçimin olduğu gün kutuplaşmış bir Türkiye’ye döndü” başlığıyla verdiği haberde, “Dizdar, hem hayranlarının tebrik kutlamalarıyla hem de sert eleştiriyle karşılaştı. Bu durum ülkedeki aşırı kutuplaşmayı gözler önüne seriyor” yorumuna yer verildi.

Etiketler Merve Dizdar kadın açıklama festival
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