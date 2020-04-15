Merve Özbey: ''Dört çocuk istiyorum!''

Karantina dönemini nasıl geçirdiğini anlatan Özbey, "İyi olmaya çalışıyorum. Sabır ve tevekkülle hayatımı geçirmeye çalışıyorum. Kitap okuyorum" dedi.



Milliyet gazetesinden Mesut Yılmaz'ın haberine göre Ardından Aşkım Kapışmak, şarkıcıya "Çocuk geliyor mu?" diye sordu. Özbey, "Keşke. Ben çok istiyorum. Çocuk yapmanın çok bencil olduğunu düşünüyordum. Evlendikten sonra çok mutluyuz ama çocukla taçlandırmak çok güzel olur."



"Allah en hayırlı zamanda nasip etsin. Kendim tek çocuk büyüdüğüm için 3-4 tane çocuk isterim. Aile olmak çok güzel bir şey. Çok kalabalık bir aile olalım istiyorum" cevabını verdi.



'BALAYI, KARANTİNAYA DÖNÜŞTÜ'

Kapışmak'ın "Evlendiğin gibi karantinaya girdin. Cicim ayları nasıl geçiyor?" sorusunu şarkıcı, "Balayı bir anda karantinaya dönüştü. Ben çok aşık olarak ve çok severek evlendim, en büyük lüksüm bu. Çok da sevildiğime eminim. Kenan (Koçak) işi dolayısıyla evden çıkıyor. Ben de evde kalarak, bu dönemde büyük bir sınavdan geçiyorum" diyerek, cevapladı.



'EVLİLİKTE MÜKEMMELLİYETÇİLİK OLMAZ'

Evlilikte mükemmeliyetçilik olduğunu düşünmediğini belirten Özbey, "Eşinin sevmediği ya da senin sevmediğin istemediğin şeyler olabiliyor, o anda birinin anlayışlı olması gerekiyor" dedi.



'BARSELONA'YA GİDECEĞİZ'

Karantina süresince sahnelere ara veren şarkıcı, "Alkış almamak, alışmışsan dünyanın en kötü şeyi" dedi. Sohbetin ilerleyen dakikalarında Kapışmak ve eşinin ısrarıyla yayına katılan Kenan Koçak, karantina bittiğinde eşi Merve Özbey ile Barselona'ya gideceklerini söyledi.



"Bir sanatçının eşi olmak çok zor bir şey. Güzel yanları da var ama çok zor" diyen Koçak, yayında eşi Merve Özbey'den 'Devlerin Aşkı' şarkısını istedi.



Merve Özbey, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Kenan Koçak ile 9 Şubat tarihinde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Çift, Zincirlikuyu’daki Raffles Hotel’de gerçekleşen düğün töreni için 600 bin lira harcadı.