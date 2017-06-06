Meryem Uzerli ile Adebayor aşka yelken açtı mı ?

Başakşehir Spor Kulübü’nün dünyaca tanınan golcüsü Adebayor ile güzel oyuncu Meryem Uzerli’nin birbirlerini kısa süre aralıkla Instagram’da takibe alması Şık Hayat’ın dikkatinden kaçmadı.

Önce Emmanuel Adebayor Uzerli’yi takibe aldı. Uzerli’nin de takibe takiple karşılık vermesi gecikmedi. Dünyanın sayılı kulüplerinde top koşturan Adebayor, Instagram hesabında sadece 6 kişiyi takip ediyor ve bunlardan birisi Meryem Uzerli…

33 yaşındaki Togolu oyuncu, Başakşehir spor Kulübü’nden yıllık 4 buçuk milyon Euro kazanıyor. İkilinin birbirlerini sosyal medya hesabından takibe alması akıllara “Yeni bir aşk mı doğuyor? sorusunu getirdi.

YALANLAMADI KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Adebayor tarafından takibe alınan altı kişiden biri olan Meryem Uzerli, haklarında ortaya atılan aşk iddialarını yalanlamak şöyle dursun, sosyal medya hesabından paylaştığı kalp emojili fotoğrafla adeta Başakşehirli futbolcuyla arasında bir ilişki olabileceğini ima etti. İşte Uzerli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğraf…