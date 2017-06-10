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  3. 10 Haziran 2017 15:24

Meryem Uzerli'den olay dans

Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından dans eğitmeniyle birlikte çekilmiş dans videosu paylaştı.

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Şu sıralar Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolü paylaşacağı ‘Cingöz Recai’ filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Meryem Uzerli, kendisine çok iyi bakıyor! Türkiye’nin balıketli tanıdığı oyuncu son birkaç yıldır düzgün fizik yapısıyla dikkat çekiyor. Sağlıklı beslenen ve bol bol egzersiz yapan Uzerli’nin son tutkusu dans etmek…

Ünlü oyuncu bugün sosyal medya hesabından Almanya’da çekilmiş bir video paylaştı. Uzerli, videoda dans eğitmeni Nikeata Thompson’la eğlenceli bir dans şovuna imza atıyor.

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