Meryem Uzerli'den olay dans



Şu sıralar Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolü paylaşacağı ‘Cingöz Recai’ filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Meryem Uzerli, kendisine çok iyi bakıyor! Türkiye’nin balıketli tanıdığı oyuncu son birkaç yıldır düzgün fizik yapısıyla dikkat çekiyor. Sağlıklı beslenen ve bol bol egzersiz yapan Uzerli’nin son tutkusu dans etmek…

Ünlü oyuncu bugün sosyal medya hesabından Almanya’da çekilmiş bir video paylaştı. Uzerli, videoda dans eğitmeni Nikeata Thompson’la eğlenceli bir dans şovuna imza atıyor.