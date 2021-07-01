  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. MESAM seçimlerinin kazananı belli oldu

MESAM seçimlerinin kazananı belli oldu

MESAM seçimlerinin kazananı belli oldu

MESAM seçimlerini AK Parti’den 2011 seçimlerinde milletvekili aday adayı olan ve Orhan Gencebay’ın ‘manevi oğlu’ olarak tanınan Recep Ergül’ün de yer aldığı “Değişim ve Reform Grubu” kazandı.

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) 16. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Recep Ergül, Cahit Berkay ve Sümer Ezgü gruplarının yarıştığı genel kurulda, Ergül’ün yer aldığı “Değişim ve Reform Grubu” seçimi kazandı.

Recep Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “MESAM’da dostluk, sevgi, barış ve projeler kazandı. Son dakikada, 3 grubun bana karşı birleşmelerine rağmen, MESAM tarihinin en yüksek oylarıyla bize teveccüh gösteren bütün MESAM Üyelerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel şeyler olacak…” ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 10 yıldır Arif Sağ ve devamcılarının yönettiği MESAM’da 1350 sanatçı ve eser sahibinin katıldığı genel kurul ile yönetim değişmiş oldu.

“Değişim ve Reform Grubu”, Recep Ergül’ün yanı sıra Coşkun Sabah, Fuat Güner, Suat Suna, Zülfü Beyhan, Selim Çaldıran, Alex Tataryan ve Abdülkadir Doğan’ın da aralarında yer aldığı isimlerden oluşuyor.

 

Etiketler MESAM ak parti seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Messi'nin sözleşmesi bitti... Serbest kaldı!
İzlerken kanınız donacak: Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu!
Zam'aydın Türkiyem! Doğalgaza, elektriğe ve LPG'ye okkalı zam geldi
60'dan fazla kadın şikayetçi olmuştu... Cinsel saldırıyla iddialarından beraat etti!
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti
Masterchef Türkiye'de Danilo Zanna'nın kolbastı şovu geceye damga vurdu
Mine Tugay'ın bahçe keyfi paylaşımına beğeni yağdı
'Elmalı davası'nda dikkat çeken detaylar: Sosyal medya bu mektubu konuşuyor
Elmalı Davası ile ilgili yeni gelişme: Anne ve üvey baba ilk kez konuştu
MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı!