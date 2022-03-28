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Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı

Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Etiler'de objektiflere takıldı. Gülşe'nin 18 milyon liralık Almanya plakalı aracı dikkat çekti.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Etiler'de görüntülendi. Ayak üstü basın mensuplarıyla konuşan Gülşe, 2 yaşındaki kızının babasına benzediğini ifade etti.

EKRANLARA GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
Amine Gülşe bakım merkezi çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, şimdilik ekranlara geri dönmek gibi bir düşüncesi olmadığını belirtti. Ev dekorasyonuna yönelik projeleri olduğunu belirten Gülşe, yaklaşık 18 milyon liralık Almanya plakalı lüks cipine binerek Etiler'den ayrıldı.

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Etiketler amine gülşe lüks otomobil
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