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  3. 03 Mart 2018 15:15

Metin Akpınar'a mahkemeden kötü haber

Usta oyuncu Metin Akpınar, Kanal 7 ve Star TV'ye açtığı telif davasını kaybetti.

Metin Akpınar'a mahkemeden kötü haber
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Ünlü oyuncu Metin Akpınar, telif haklarıyla ilgili hukuki mücadele veriyor. Akpınar; Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk gibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV'ye iki ayrı telif davası açtı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 6 filmiyle ilgili Kanal 7'ye açılan dava "Oyuncunun herhangi bir hakkı yok" denerek reddedildi. 5 filmi için Star TV'ye açtığı dava ise sürüyor.

Akpınar, kanalın filmleri kendisinden izin alınmadan yayımladığını savundu ve kanaldan telif istedi.

Davalı kanalın ise cevap dilekçesinde şu sözlere yer verildi:

"Filmler, 1972-1974 yapımı. Eserlerin koruma süresi geçmiş ve 20 yıl sonra alenileşmiştir. Davanın reddini isteriz"

metin akpınar , mahkeme
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