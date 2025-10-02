Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızından bir şok iddia daha: ''Ünlü şarkıcı benim ağabeyim!''

Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden doğan ve DNA testiyle Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, bu sefer de ünlü şarkıcı Onur Akay'ın ağabeyi olduğunu iddia etti

Babasının Metin Akpınar olduğunu yıllar sonra mahkeme kararıyla kanıtlayan Duygu Nebioğlu, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Ses sanatçısı ve magazin yazarı magazin yazarı Onur Akay ise Metin Akpınar'ın ikiz kızlarının yanı sıra "Metin" isminde bir oğlu daha olduğunu iddia etmişti.

Bu açıklamanın ardından Akpınar, Akay'a karşı 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Dava süreci devam ederken Nebioğlu, "ağabeyini bulduğunu" belirten bir paylaşımda bulundu ve söz konusu kişinin Onur Akay olduğunu açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Onur Akay, Duygu Nebioğlu'nun iddialarını yalanlamıştı.

Duygu Nebioğlu ve Onur Akay, gazeteci Pelin Çini’nin canlı yayınında yüzleşti.

Programda Onur Akay, Nebioğlu’nun öz abisi olmadığını ifade ederek, “Metin Akpınar’ın oğlu değilim. DNA testi istemişti, içi rahat etmesi için DNA testi yaptırabilir.” Nebioğlu ise iddialarını sürdürdü.