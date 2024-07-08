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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan Müge Anlı'ya ağır suçlama

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan Müge Anlı'ya ağır suçlama
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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı için "arka tarafta dönen dolaplar için o arka tarafın hepsi pişman ve pişmaniye olacaktır" diye konuştu.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'da annesi Suphiye Orancı'yı aramasının ardından kamera arkasında yaşananlar hakkında konuştu. 

Müge Anlı'dan 'O kadın' olarak bahseden Nebioğlu, ünlü televizyoncunun ekibine de ateş püskürdü.

Nebioğlu, programa katıldığı için çok sayıda eleştiri aldığını da söyleyerek "Evet, adalet elbet yerini bulacak. Müge Anlı'ya ben bilerek çıktım. Kimin kalesine girdiğimi gayet iyi biliyordum. Anneme iftira atmalar sadece kendi sonlarını daha ağır ve acı dolu bitmesine sebep olacak " diye konuştu.

Nebioğlu " O kadının programına çıktığım için pişman değilim. Ama arka tarafta dönen dolaplar için o arka tarafın hepsi pişman ve pişmaniye olacaktır " dedi.

İşte Duygu Nebioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı için "arka tarafta dönen dolaplar için o arka tarafın hepsi pişman ve pişmaniye olacaktır" diye konuştu.

Etiketler müge anlı Duygu Nebioğlu metin akpınar suphiye orancı atv
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