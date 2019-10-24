Metin Şentürk ekranlara geri döndü

Şarkıcı Metin Şentürk, TRT 1’in sevilen dizisi Seksenler’in kadrosuna dahil oldu.

Yapımcılığını Birol Güven’in, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay’ın oturduğu dizide Metin Şentürk, Ferit karakterine hayat verecek.

Şentürk, video kasetleri satan birini canlandıracak.

Seksenler'in yapımcısı ve senaristi Birol Güven, yeni bölümlerle ilgili şunları söylemişti:

"Bugüne kadar birçok dizi yaptım ama Seksenler’deki geri dönüşü hiçbir dizimizde yaşamadık. Seyirci Seksenler’i çok istedi, biz zaten dünden hazırdık. Bu dizi evde muhabbeti artırdı. Seyrederken insanlar kendi hikâyelerini de anlatmaya başladı. Bizim mahallede de durum böyleydi ya da bizde başka türlüydü diye kendi dönemlerini hatırlayıp onları konuşmaya başladı. Sadece seyredilen bir şey olmaktan çıkıp iletişimi artırdı."



