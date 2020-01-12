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  3. 12 Ocak 2020 17:46

Metin Şentürk'ün babası vefat etti

Şarkıcı Metin Şentürk'ün, bir süredir hastanede tedavi gören babası Semih Şentürk hayatını kaybetti. Şentürk, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Metin Şentürk'ün babası vefat etti
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Renkli kişiliği ve şarkılarındaki başarısıyla gönüllerde taht kuran Metin Şentürk'ün babası hayatını kaybetti. Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Şentürk'ün babası Semih Şentürk yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Yaptığı esprili çıkışlarla dikkat çeken şarkıcı, sosyal medya hesabından hayatının en acı haberini paylaştı. Babasıyla olan bir fotoğrafını paylaşan Şentürk, "Allah'tan sonra hayata gelme vesilem olan biricik babamı kaybetmiş bulunuyorum… Cenazesi yarın öğle namazını takiben Fatih Camii'den kaldırılacaktır" notunu düştü. Şentürk'ün bu paylaşımının altına çok sayıda takipçisi taziye mesajı yazdı.

Metin Şentürk'ün babası geçtiğimiz Ağustos ayında rahatsızlanarak Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

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