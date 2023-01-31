Michael Jackson'ı canlandıracak isim belli oldu

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson'ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Ünlü sanatçıyı filmde canlandıracak isim belli oldu.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 2009 yılında yaşama veda eden ‘Popun Kralı’ ünvanlı efsane sanatçı Michael Jackson’ın yaşamını konu alacak filmde, ünlü sanatçıyı yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak.



Jaafar Jackson dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Michael Amcamın hikayesini hayata geçirmekten gurur ve onur duyuyorum. Dünyanın her yerindeki tüm hayranlara, yakında görüşürüz” ifadelerini kullandı. Jaafar Jackson, Michael Jackson’un erkek kardeşi ve yine şarkıcı olan Jermaine Jackson’un oğlu.

FİLMİN YÖNETMENİ DUYURDU

Filmin yönetmeni Antoine Fuqua ise “Michael olarak Jafaar Jackson’ı duyurmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Önceki yapımlarıyla bir çok ödül alan yönetmen Antoine Fuqua, ilk olarak başrolünde Denzel Washington’un oynadığı ‘Traning Day’ adlı yapımla ismini duyurmuştu. Fuqua yine başrolünde Denzel Washington’un oynadığı ‘Equalizer’ film serisiyle başarısını devam ettirdi.

DHA