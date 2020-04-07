Michael Jackson'ın eldiveni 104 bin dolara satıldı

2009 yılında vefat eden ve ‘Pop müziğin kralı’ olarak tanınan Michael Jackson’ın meşhur beyaz eldiveni açık artırmada 104 bin 711 dolara alıcı buldu. Teksas’ta yapılan açık artırmada, eldiveni alan kişinin kimliği açıklanmadı.

Eldivenin yeni sahibi, eldivenin 1998 yılında UNICEF’e bağışlandığını gösteren bir mektup da alırken, mektup Jackson tarafından kurulan MJJ yapım şirketinden gönderilen bir zarfla ulaştırıldı.

JACKSON’IN BİR PARÇASI!

Jackson’ın açık artırmada satılan eldiveni, kumaş üzerine kristal taşlara bezeliydi. Müziğe 6 yaşındayken başlayan Jackson, eldivenini sahne performanslarında defalarca kullanmış, eldiven 1980’lerdeki Bad adlı dünya turnesinde Jackson’ın kostümünün bir özelliği haline gelmişti. Sanatçı, sahne performanslarında sadece tek eline eldiven takıyordu.