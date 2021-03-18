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Mide bulandıran canlı yayın kazası!

Amerika'nın ünlü sunucusu Wendy Williams, yayın esnasında Kim Kardashian'la ilgili bir haber sunarkenki "canlı yayın kazası" izleyicilerin midesini kaldırdı.

Ünlü ismin bu anları kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Olayın görüntülerinde Wendy'nin olay esnasında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

Olayın videosunu izleyen Wendy Williams'in hayranları ikiye bölündü. Bir kısmı 'En azından yaptığının arkasında. İnkar edip başkasına suç atmıyor.' derken diğer kısmı da olayın iğrenç olduğunu düşünmekte.

 

Etiketler wendy williams
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