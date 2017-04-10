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  1. 10 Nisan 2017 16:21

Mihriban'a uyarı geldi !

İzdivaç programında yatak görüntüleri çıkan damat adayına aşkını itiraf eden gelin adayına uyarı geldi.

Mihriban'a uyarı geldi !
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İzdivaç programında skandallar bitmek bilmiyor. Yatak görüntüleri çıkan Birkan'a türbanlı gelin adayından uyarı geldi
Yatak görüntüleri çıkan damat adayına aşkını itiraf eden Mihriban'ı Begüm uyardı.

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen izdivaç programında başörtülü gelin adayı Mihriban'ın daha önce diğer gelin adaylarıyla yatak görüntüleri çkan Birkan'a aşkını itiraf etmesi büyük ses getirmişti.

"O ZAMAN BİR DAHA BİRKAN'A BAKMAZSIN" 

Programın son yayınlanan bölümünde Birkan'ın bir dönem aşk yaşadığı Begüm ile arasındaki diyalogları kıskandığını belirten Mihriban, Begüm'e "O zaman bir daha Birkan'a bakmazsın. Birkan'ın da onunla konuşmasını istemiyorum" diyerek sert bir uyarıda bulundu.

"KENDİNİ FAZLA KAPTIRMA" 

Bu sözler karşısında sinirlendiği gözlenen Begüm ise "Bu kadar kısa sürede kendini bu denli fazla kaptırma. Sonra pişman olursun" diyerek Mihriban'ı uyardı.

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